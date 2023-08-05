Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Caz ve Sinema Günleri, Önder Focan Quartet ve Dilek Sert Erdoğan konseriyle başladı. Etkinliklere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Ataşehir AtaPark'ta gerçekleşen konser ve sinema gecesi etkinliklerinin keyfini çıkardı.

Ataşehir'de "2. Caz ve Sinema Günleri" başladı

İSTANBUL - Ataşehir'de "2. Caz ve Sinema Günleri" Önder Focan Quartet ve Dilek Sert Erdoğan konseriyle başladı. Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konser etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı.

Ataşehir Belediyesi tarafından AtaPark'ta Önder Focan Quartet ve Dilek Sert Erdoğan konseri düzenlendi. "2. Caz ve Sinema Günleri" çerçevesinde düzenlenen konser etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı. Konserin ardından sinema gecesi etkinliği başladı. Etkinliklerin, 4-6 Ağustos tarihleri arasında Ataşehir AtaPark'ta devam edeceği belirtildi.

"Çok güzel bir etkinlik"

Festivale katılan vatandaş Selin Ece Karaağaç, "Ataşehir Belediyesi Caz festivalinin 2.sini düzenliyor. Ben de Ataşehir Belediyesi'nin etkinliklerini ve konserlerini olabildiğince takip ediyorum. Bana göre çok güzel bir etkinlik. İlgimi çekti, güzel bir başlangıç olur." dedi