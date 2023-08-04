Farklı ülkelerden birçok dans ekibini Atakum'da bir araya getiren 'Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği' coşkulu bir şekilde devam ediyor. Festivalde yöresel danslar ve müzik şöleni yaşanırken, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Atakum'da festival coşkusu

SAMSUN - Farklı ülkelerden birçok dans ekibini Atakum'da bir araya getiren "Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği" coşkulu bir şekilde devam ediyor.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin "Barışın sesini, tüm dünyaya duyuracağız" sözleriyle açılışını yaptığı, 'Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği' vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Festivalin üçüncü gününde Yeşilyurt AVM önünde gerçekleştirilen nokta gösteriler ile Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen yöresel danslar, Atakum'da dans ve müzik şöleni yaşattı. Gürcistan, Kuzey Osetya, Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna, Moldova, İran, Romanya halk dansı toplulukları ile Atakum Halk Dansları ekibi; yöresel kıyafetleri ve dans figürleri ile festivalde renkli görüntüler oluşturdu. Hafta boyunca farklı kültürlerin danslarının yanı sıra DJ performanslarının ve konserlerin de yer aldığı festival, kentte müzik ve dans mozaiği yaşatıyor.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Atakum Belediyesi ve Ankara Samsun Federasyonu iş birliğinde düzenlenen festivale vatandaşlar, büyük ilgi gösteriyor. Kentin değişik noktalarında düzenlenen dans gösterilerini izleyen Bahar Güdek, etkinliğin son derece eğlenceli geçtiğini belirterek duygularını paylaştı. Güdek, "Çok güzel bir etkinlik. Hem yazın insanların mutlu olması hem de eskiden olduğu gibi farklı kültürlerle festival havasında bir arada olmak çok güzel. Geleneksel festivallerin yeniden canlandırılması ve 23 Nisan'da yaşadığımız o duygularla farklı uluslarla iletişim içinde olmak mutluluk verici. Müzik, eğlence ve dans her zaman insanları mutlu etmiştir. Böylesine sıkıntılı süreçte benzer güzel etkinliklere ihtiyacımız var. Devamını istiyoruz" diye konuştu.

Festivale övgü

Vatandaş Bilgin Yaşar ise; "Bu tip etkinlikleri destekliyoruz. Atakum Belediyesi'nin bu konuda başarılı buluyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanırken; Ahmet Özen de "Biz bisiklet sürerken karşılaştık. Çok da güzel oldu. Ailecek izliyoruz. Sokağa taşması daha da güzel. Ayrı bir yere özel olarak gitmektense sokakta izlemek güzel" dedi. İzleyicilerden Gürkan Koçuk da "Güzel bir organizasyon. Hem kulağa hoş geliyor hem de görüntü olarak güzel. Samsun'a yakışan bir organizasyon. Başarılı buluyorum. Başkanımız Cemil Deveci'yi destekliyoruz" şeklinde konuştu.