AŞT 41. Yılda Tiyatroname ile Sezonu Kapattı

AŞT 41. Yılda Tiyatroname ile Sezonu Kapattı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), 41. yıl final sezonunu 'Tiyatroname' oyunu ile kapattı. AŞT, 2024-2025 sezonunda 268 oyun sahneleyerek 75 bin tiyatrosevere ulaştı ve yeni bir rekor kırdı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) 41'inci yıl final sezonunu 'Tiyatroname' oyunu ile yaptı. AŞT, 2024-2025 sezonunda 268 oyun ile sahneye çıkarken, yaklaşık 75 bin tiyatrosevere ulaşarak rekor kırdı.

AŞT'nin 41'inci yıl final sezonu 'Tiyatroname' oyunu ile gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Doğu Garajı Kültür Merkezi Büyük Sahne'deki oyun kapalı gişe oynadı. Tek perde sahnelenen Tiyatroname, müzikal gösterisiyle tiyatroseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. İzleyenler hem eğlenceli hem duygusal anlar yaşadı. Antalya'nın kültür ve sanat hayatına büyük katkı sunan AŞT, görkemli bir gösteriyle sezona veda etti. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok temsil, gösteri ve oyun ile sanatseverle buluşan AŞT, 41'inci yılında kendi izleyici rekorunu kırdı. 268 gösteri ile sahneye çıkan AŞT, yaklaşık 75 bin seyirciye ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

Oyunun sonunda tüm oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, oyuncularla birlikte seyirciyi selamladı. Mehmet Özgür, şehir tiyatrosunun geçmişte yaşadığı yokluk ve zorlukları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. AŞT'ye emek veren ustaları da anan Mehmet Özgür, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.AŞT'ye geçmişten bu yana emek veren herkese teşekkürü bir borç bildiğini aktaran Mehmet Özgür, "Biz bir bayrağı devraldık, bizden sonra da bu bayrağı arkadaşlarımız devralacak. Muhteşem bir tiyatroyuz. Türkiye'nin en teknik donanımlı tiyatro sahnesine sahibiz. Üç modern salonumuz var. Eskiden turnelere gitmek bizim için çok zordu. Aynı gün üç farklı noktada oyun oynayabilecek güce sahip olduk. Biz bu şehir için üretmeye çalışıyoruz. Kıymetli başkanımız Muhittin Böcek'in destekleriyle çok güzel bir noktadayız ve muhteşem bir seyirciye sahibiz. Alkışlarınız hiç susmasın, perdelerimiz hiç kapanmasın. Yeni sezonda buluşmak dileğiyle teşekkürler Antalya dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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