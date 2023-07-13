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Aşkım Kapışmak'ın "İyi cinsellik için esmer erkek seçin" demesi tepki çekti

Kültür Sanat Haberleri

Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak'ın "Esmerler daha yoğun cinsellik yaşar, beyaz tenliler cinsellikten ziyada yan yana olmayı sever. İyi bir cinsellik istiyorsan esmer olmalı" sözleri tepki çekti.

Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak'ın cinsellik üzerine konuştuğu videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Kapışmak'ın ilişkide cinsellik isteyen kadınların esmer erkekleri tercih etmeleri gerektiğini söyleyen Kapışmak'ın sözleri kullanıcıları kızdırdı.

Bir kadın arkadaşıyla cinsellik üzerine konuşan Aşkım Kapışmak "Esmerler endorfini daha çok salgıladığı için daha yoğun cinsellik yaşar, libidoları yüksektir. Beyaz tenliler cinsellikten ziyade yan yana olmayı sever. O yüzden iyi bir cinsellik istiyorsan tercih esmer olmalı" ifadelerini kullandı.

Kapışmak videosu sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Ünlü isim için "Bu tarz tespitleri yapan kişileri ciddiye almayın" ve "Bu nasıl bir zihniyet, insanları kalıplara sokmayın" yorumları yapıldı.

Aşkım Kapışmak'ın 'İyi cinsellik için esmer erkek seçin' demesi tepki çekti

Aşkım Kapışmak'ın 'İyi cinsellik için esmer erkek seçin' demesi tepki çekti

Aşkım Kapışmak'ın 'İyi cinsellik için esmer erkek seçin' demesi tepki çekti

Aşkım Kapışmak'ın 'İyi cinsellik için esmer erkek seçin' demesi tepki çekti

Aşkım Kapışmak'ın 'İyi cinsellik için esmer erkek seçin' demesi tepki çekti

Aşkım Kapışmak'ın 'İyi cinsellik için esmer erkek seçin' demesi tepki çekti

Aşkım Kapışmak'ın 'İyi cinsellik için esmer erkek seçin' demesi tepki çekti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Aşkım Kapışmak Magazin Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (3)

Hamit Gündoğdu:

Sözlerine istinaden derim ki buna göre enleri yaşamak istiyor.. ve tercihi siyahi gibi ama tabikiii cinsiyet tercihi de onun tasarrufunda... Hadi hep birlikte ;)))) bari.

Cevap Yaz114Yayından Kaldır
Erdoğan Avcı:

bu adam kimya buna itibar ediyorlar

Cevap Yaz134Yayından Kaldır
rana jeylin:

Bu adamın hiç bir görüşüne pek katılmıyroum fakat tek şu görüşüne katılıyorum. dost esas iyi günde belli olur demişti

Cevap Yaz219Yayından Kaldır
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