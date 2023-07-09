Denizli'nin Çal ilçesinde bulunan Kayı Pazarı veya kırık minare olarak bilinen alanın, dönemin en büyük AVM'si olduğu belirlendi.

Asırlık Kayı Pazarı'nda önemli tespit

DENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde eski adıyla Kayı Pazarı olarak bilinen alan ile ilgili konuşan PAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Balık, "Kayı pazarı veya kırık minare olarak bilinen alan, dönemin en büyük AVM'sidir" dedi.

Denizli'de tarihi mekanları ve kültürel değerleri içinde barındıran Çal, Baklan ve Bekilli ilçelerine tanıtım gezisi düzenlendi. Gün boyu devam eden geziye katılanlar, Baklan ilçesinde Boğaziçi Camisi, Hüsamettin Gazi Türbesi, Çal ilçesinde Kayı Pazarı veya yıkık minare olarak bilinen alanı, Değirmenderesi tarihi un değirmeni, Çakırlar Cemevi, Süller mahallesinde Ahmet İzzet Efendi mezarı ve evi, Apollon Lermenos Tapınağı, Hançalar mahallesinde bulunan tarihi köprüyü, Bekilli ilçesinde de taş resimleri gezip, bölgedeki tarihi dönem hakkında bilgiler aldı.

Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İbrahim Balık, geçmiş tarihlerde üzerinde durdukları alanın bölgenin en büyük alış veriş merkezi olduğunu söyledi. Kayı pazarı alanının tesadüfen kurulmadığına dikkat çeken Doç. Dr. İbrahim Balık, "Şuanda Kayı Pazarı ya da bölgedeki ismi ile kırık minarenin önündeyiz. Burası kaynaklarda ilk Türk yerleşimden itibaren Pazar yeri olarak tahsis edildiğini öğreniyoruz. Varlığı Türklerin ilk bölgeye gelişine kadar uzanıyor. Bölgedeki Türkmenler üretmiş oldukları kilim, halı, hayvansal gıdalar, peynir, yoğurt, süt gibi çeşitli ürünleri, bu bölgedeki ticari hareketliliğin canlı olmasına bağlı olarak burada pazarlarmışlar. Peki, burada hangi ticari güzergah var. Salihli Sart ile Apemi yani Dinar arasındaki, bağlantı bu güzergahtan kuruluyor. Burası önemli bir ticari güzergahtır" dedi.

"Bugün ki anlayışla aslında bir AVM'nin önündeyiz"

Mekanın kompleks yapı olarak inşa edildiğini tespit ettiklerini söyleyen Doç. Dr. İbrahim Balık, "Bu pazar varlığını Osmanlılar dönemine kadar sürdürmüş. Osmanlılar döneminde, bölgedeki hareketliliği fark eden dönemin Akdeniz kaptanıderyası Kaymak Mustafa Paşa ki lale devrinin meşhur vezir azamı damat İbrahim Paşanın da damadıdır kendisi. Buraya büyük bir vakıf kurulmuş. Kaymak Mustafa Paşanın kurmuş olduğu vakfın vakfiyesi elimizde. Vakfiyeden edindiğimiz bilgilere göre aslında burası kompleks bir yapı yani bugün ki anlayışla aslında bir AVM'nin önündeyiz" şeklinde konuştu.