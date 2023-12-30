Aşık Sefil Selimi'nin Vefatının 20. Yılında Anma Programı Düzenlendi

Aşık Sefil Selimi mahlaslı ozan Ahmet Günbulut, vefatının 20. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Günbulut için ilk olarak mezarı başında dua edildi, kabrine karanfil bırakıldı.

Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Aşık Sefil Selimi'nin türküleri ve şiirleriyle Anadolu'nun zengin kültür mirasına katkı sunduğunu söyledi.

Aşık Sefil Selimi'nin hafızalarda yaşamaya devam ettiğini belirten Öztürk, "Onun eserleri, duygu yüklü sözleri bizlere geçmişimizi hatırlatıyor ve gelecek nesillere taşımanın önemini vurguluyor." dedi.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ise Aşık Sefil Selimi'nin dizelerinin sevdayla yoğrulduğunu, topraklara kök saldığını ve gelecek nesillere miras bırakıldığını ifade ederek, "Onun izinden giden bir topluluk olarak Selimi'nin sanatını yaşatma sorumluluğunu üzerimize almalıyız. Çünkü onun mirası her zaman bizimle olacak." diye konuştu.

Aşık Sefil Selimi Ortaokulu'nda devam eden programda ozanın şiirleri ve türküleri seslendirildi.