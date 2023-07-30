Arzu'nun Bebekleri 10 Yaşında Sergisi Açıldı

Eskişehir'de bebek yapım sanatçısı (doll artist) Arzu Özer'in "Arzu'nun Bebekleri 10 Yaşında" adlı sergisi açıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Bu sergi, çok özel ve gerçekten son derece farklı bir sergi. Arzu, 10 yıldır o kadar güzel bebekler üretti ki hepsi çok kıymetli. Arzu, bebek merakıyla Türkiye'de yeni bir endüstrinin ve keşfin ortaya çıkmasını sağladı" dedi.

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi öncülüğünde, bebek yapım sanatçısı Arzu Özer'in tasarımcılığını yaptığı "Arzu'nun Bebekleri 10 Yaşında" adlı sergi, düzenlenen açılışla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'ndaki serginin açılışına, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Smarta'nın mucidi Nurhan Durukan, bürokratlar, akademisyenler, öğrenciler, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"ARZU, BEBEK MERAKIYLA TÜRKİYE'DE YENİ BİR ENDÜSTRİNİN VE KEŞFİN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLADI"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şunları söyledi:

"Bu sergi, çok özel ve gerçekten son derece farklı bir sergi. Arzu, 10 yıldır o kadar güzel bebekler üretti ki hepsi çok kıymetli. Dünyada oyuncak çok değerlidir. Yaratıcı bir mimar ve fotoğrafçı olan kıymetli eşi ile çok özel eserler yarattılar. Bu sergideki bebeklerin hikayeleri vardır. Canlı hissi veren bebekler yapan Arzu'nun kabiliyetine ve yeteneğine diyecek yok. Ne yazık ki Arzu ve ailesi, Karadağ'a yerleşme kararı aldılar. Anadolu'nun ortasındaki bir bebek yaratıcısı aile, el sanatları endüstrisine artık yurt dışında devam edecek. Türk kadınının yeteneğini orada da göstereceği için tek teselli noktamız o olacak. Arzu, bebek merakıyla Türkiye'de yeni bir endüstrinin ve keşfin ortaya çıkmasını sağladı. Bebekleri mutlaka bezden yapıp pamukla doldurmak yerine içine heykelcikler koyup bezle kaplamayı sağlayan malzemeyi getiren Nurhan Hanım'a da çok teşekkür ederim. Sergide bebekleri göreceksiniz ve çok beğeneceksiniz. Tebrik ediyorum, hayırlı olsun."

Sanatseverler, 13 Ağustos'a kadar Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda sergiyi gezebilecekler.