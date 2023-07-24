Artvin Şavşat'ta Şuvamtoba Şenlikleri düzenlendi

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde Papart bölgesinde tüm köylerin katılımıyla 207'nci Şuvamtoba şenlikleri düzenlendi, yöre motifli renkli kıyafetli kadınlar, muhteşem doğada Akordion eşliğinde, türkü söyleyip halay çekti.

Şavşat ilçesine bağlı Mısırlı köyünde geleneksel 'Şuvamtoba şenlikleri', İmerhev vadisinin mesire alanı olan Papart bölgesinde tüm köylerin katılımıyla gerçekleşti. Yaylacılık kültürünün sürdürülmesi amacıyla bu yıl 207'incisi düzenlenen şenlikler yoğun ilgi gördü. Papart Platformu Başkanı Yüksel Yılmaz ve beraberindeki yöre motifli 'Buzma' adlı renkli kıyafetli kadınlar, muhteşem doğada çok sayıda yöresel sanatçının ve katılımcıların Akordion eşliğinde, türkü söyleyip halay çekti. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklere; Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, bölge köylerin muhtarları, komşu kentlerden gelen vatandaşlarla birlikte yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

'ASIRLIK KÜLTÜRÜMÜZÜ UNUTMADIK'

Papart Platformu Başkanı Yüksel Yılmaz, etkinliğe uluslararası boyut kazandırmak istediklerini belirterek, "2 asrı aşkın kültürümüzü unutmadık. Barışın, sevginin dostluğun yöresel eğlencenin, bölge kültürün yaşatma mücadelesinin adresi olan bu etkinliği, gelecek kuşaklara aktarmak için yapıyoruz. Bu etkinlikler yöre halkını kültürüdür, yaşam biçimidir. Bu kültürlerden en önemlisi de Şuvamtoba Şenliğidir. Şenliğin yaşaması ve yaşatılmasında katkı sunan emeği geçen tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. İnsana olan saygımızdan dolayı ve etkinliğimize uluslararası bir boyut kazandırmak istiyoruz. Artık etkinliğimizi bu yıldan itibaren sunum ve müzikal anlamda 3 dilde kutlayacağız. Bölgemizde Almancı gurbetçilerimiz çok olduğu için, Türkçe-Gürcüce ve Almanca olarak kutlanılmasına da karar verdik" dedi.

Bu arada etkinliğe katılanlara Artvin yöresine özgü cağ döneri, bişi, kete gibi pek çok yöresel lezzetler de ikram edildi. (DHA)