Artconcept Antalya Sanat Fuarı Kapılarını Açtı

Antalya'da, bu yıl ilki düzenlenen Artconcept Antalya Sanat Fuarı ziyarete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış töreni, Vali Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, fuar koordinatörü Selmani Baki Kocaispir, sanatçılar, koleksiyonerler ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla yapıldı.

Yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla organize edilen fuarda, resim, heykel, seramik, fotoğraf, grafik ve baskı alanlarında üretilen eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılışta konuşan Vali Şahin, Antalya'nın sadece turizm değil, kültür ve sanat alanında da önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Antalya'nın her yıl yaklaşık 25 milyon ziyaretçiyi ağırladığını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Şehrimizde 60 yılı aşkın süredir Altın Portakal Film Festivali, 30 yılı aşkın süredir Opera ve Bale Festivali düzenleniyor. Ayrıca Kültür Yolu, caz ve tiyatro festivalleri gibi pek çok etkinlik sonbaharda yapılıyor. Yaz aylarında sanat faaliyetlerinin eksikliğini giderecek bu fuar oldukça kıymetli."

Konuşmaların ardından Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri, fuar alanını gezerek sergilenen eserleri inceledi.

Etkinlik kapsamında ayrıca sanat, tarih ve koleksiyonculuk gibi alanlarda söyleşiler, paneller ve oturumlar düzenlenecek.

Sanat fuarı, 24-27 Temmuz'da ziyaretçilere açık olacak.