Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanlığı'ndan "sezaryen doğum" kararı
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü

Art Dubai, Dünya Çapında Sanatçıları Ağırladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getiren Art Dubai, 5 kıta ve 65 şehirden 120'den fazla galeriyi ağırladı. Fuarda dijital sanat ve Türkiye'nin çağdaş sanatı ön plana çıktı.

Dünyanın dört bir yanından sanatçıları buluşturan çağdaş sanat fuarı Art Dubai, 5 kıta ve 65 şehirden 120'den fazla galeriyi ağırladı.

Madinat Jumeirah'ta düzenlenen fuar, bugün sona eriyor.

Art Dubai Direktörü Benedetta Ghione, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın her geçen yıl uluslararası kültür sanat ortamının ana etkinliklerinden biri olmaya doğru yaklaştığını söyledi.

Dubai'deki önemli kültür kurumlarıyla sağladıkları işbirlikleriyle bu bölgenin kültürel ekosistemini geliştirmeyi başardıklarına dikkati çeken Ghione, "Dünyada dijital bölümünü başarıyla devam ettiren tek fuar biziz. Bu alana giderek ilginin artmasını ve desteklenmesini mutlulukla karşılıyoruz. Dijital sanat dünyasının güncel olarak geldiği noktayı dünyanın geri kalanı Art Dubai ile takip etmiş oluyor, bu da bizi ayıran özelliklerden biri." dedi.

Ghione, Türkiye'nin çağdaş sanatının Art Dubai için önemli olduğunu dile getirerek, "İstanbul ve Dubai, pek çok yönden birbirine benzer şehirler. Doğu ve batıyı birbirine bağlamaları, farklı kültürleri bir arada barındırarak onlara köprü olmak gibi özellikleri var. Bu sebeple Türk sanatçı ve galerileri, Art Dubai'de her zaman ilgi görmüştür." diye konuştu.

Global Art Forum'da "Yeni Yeni Normal" tartışıldı

Art Dubai'nin öncü etkinliği Global Art Forum, bu yıl Shumon Basar küratörlüğünde "Yeni Yeni Normal" temasıyla düzenlendi.

Forumda dijitalleşme, iklim krizi ve küresel kültürün yeni normları disiplinler arası perspektifle ele alındı.

Orta Doğu'nun önde gelen sanat fuarı Art Dubai'ye bu yıl da Türkiye'den 4 galeri katıldı. Fuara Contemporary bölümünde Dirimart, x-ist ve Sanatorium galerileri, dijital bölümünde de insan beynindeki hareketleri ölçerek duygu ve düşünceleri resme dönüştüren dijital enstalasyonuyla Türkiye'den Ouchhh Studio katıldı.

Contemporary, Bawwaba, Modern ve Dijital bölümlerinden oluşan fuarın 2025 edisyonunda ilk kez katılan 30 galeri yer aldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Salih Şeref - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.