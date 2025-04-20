Art Dubai, Dünya Çapında Sanatçıları Ağırladı

Dünyanın dört bir yanından sanatçıları buluşturan çağdaş sanat fuarı Art Dubai, 5 kıta ve 65 şehirden 120'den fazla galeriyi ağırladı.

Madinat Jumeirah'ta düzenlenen fuar, bugün sona eriyor.

Art Dubai Direktörü Benedetta Ghione, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın her geçen yıl uluslararası kültür sanat ortamının ana etkinliklerinden biri olmaya doğru yaklaştığını söyledi.

Dubai'deki önemli kültür kurumlarıyla sağladıkları işbirlikleriyle bu bölgenin kültürel ekosistemini geliştirmeyi başardıklarına dikkati çeken Ghione, "Dünyada dijital bölümünü başarıyla devam ettiren tek fuar biziz. Bu alana giderek ilginin artmasını ve desteklenmesini mutlulukla karşılıyoruz. Dijital sanat dünyasının güncel olarak geldiği noktayı dünyanın geri kalanı Art Dubai ile takip etmiş oluyor, bu da bizi ayıran özelliklerden biri." dedi.

Ghione, Türkiye'nin çağdaş sanatının Art Dubai için önemli olduğunu dile getirerek, "İstanbul ve Dubai, pek çok yönden birbirine benzer şehirler. Doğu ve batıyı birbirine bağlamaları, farklı kültürleri bir arada barındırarak onlara köprü olmak gibi özellikleri var. Bu sebeple Türk sanatçı ve galerileri, Art Dubai'de her zaman ilgi görmüştür." diye konuştu.

Global Art Forum'da "Yeni Yeni Normal" tartışıldı

Art Dubai'nin öncü etkinliği Global Art Forum, bu yıl Shumon Basar küratörlüğünde "Yeni Yeni Normal" temasıyla düzenlendi.

Forumda dijitalleşme, iklim krizi ve küresel kültürün yeni normları disiplinler arası perspektifle ele alındı.

Orta Doğu'nun önde gelen sanat fuarı Art Dubai'ye bu yıl da Türkiye'den 4 galeri katıldı. Fuara Contemporary bölümünde Dirimart, x-ist ve Sanatorium galerileri, dijital bölümünde de insan beynindeki hareketleri ölçerek duygu ve düşünceleri resme dönüştüren dijital enstalasyonuyla Türkiye'den Ouchhh Studio katıldı.

Contemporary, Bawwaba, Modern ve Dijital bölümlerinden oluşan fuarın 2025 edisyonunda ilk kez katılan 30 galeri yer aldı.