Arslantepe Höyüğü'ne Yeni Karşılama Merkezi Açıldı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 7 bin yıl öncesine tarihlenen Arslantepe Höyüğü'ne yapılan karşılama merkezi, ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde 2023'te temeli atılan merkez tamamlanarak 4 Ekim'de hizmete açıldı. Merkezin içinde, simülasyon alanları, panorama tanıtım alanı, sergi ve etkinlik salonları gibi alanlar bulunuyor.

Yaklaşık 1650 metrekare inşaat alanında kurulan ve 1330 metrekare kapalı alanı bulunan merkez, Tunç Çağı yerleşimlerine atıfta bulunur şekilde tasarlandı.

Merkezin içerisinde Arslantepe Höyüğü'nün tarihinin anlatıldığı sinevizyon gösterimleriyle ziyaretçilere bilgilendirmede bulunuluyor.

Karşılama merkezi içerisinde oluşturulan panorama salonunda ise daha önce bölgedeki insanların yaşamı üç boyutlu olarak ziyaretçilere aktarılıyor.

Geleneksel ve modern malzemelerden oluşan karma sistemle inşa edilen merkezle Arslantepe Höyüğü'nün cazibesinin artması da hedefleniyor.

Kalkolitik Çağ'dan Roma dönemine kadar canlandırmalar yer alıyor

Malatya Müzesi Müdürü Murat Ata, AA muhabirine, ziyaretçilerin Arslantepe Höyüğü'nü anlaması açısından merkezin önemli olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin merkeze ilgi gösterdiğini belirten Ata, şöyle konuştu:

"Geleneksel ve modern malzemelerden oluşan karma sistemle inşa edilen merkez ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik de tasarlandı. Merkezde Arslantepe'nin Kalkolitik Çağ'dan Roma dönemine kadar kesintisiz devam eden yerleşimi hakkında ziyaretçilerimize bilgi veriliyor. Dijital ve görsel olarak birçok canlandırma bulunuyor. Gelen ziyaretçilerimiz önce buraya gelerek genel bilgileri aldıktan sonra höyüğü gezerek mutlu şekilde ayrılabilirler."