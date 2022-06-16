Arnavutköy Sanat Akademisi'nin yıl sonu programı gerçekleşti Arnavutköy Sanat Akademisi'nin yıl sonu programı gerçekleşti Arnavutköy Sanat Akademisi kursiyerlerinin yıl sonu programı ve sergi açılışı Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı tarafından gerçekleştirildi. Arnavutköy Sanat Akademisi'nin yıl sonu programı gerçekleşti İSTANBUL - Arnavutköy Sanat Akademisi kursiyerlerinin yıl sonu programı ve sergi açılışı Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı tarafından gerçekleştirildi. Sanatla iç içe bir sezonu geride bırakan Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi'nin yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi. 24 farklı sanat dalında eğitimlerini başarıyla tamamlayan bin 535 öğrenciye, sertifikalarını takdim edildi. İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Kültür Sanat Ahmet Haşim Baltacı Kültür Sanat Haberler

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