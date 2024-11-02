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Arka Sokaklar'da Zorlu Şartlarda Görev Yapan Polisler ve Ailelerin Mücadelesi

Arka Sokaklar'da Zorlu Şartlarda Görev Yapan Polisler ve Ailelerin Mücadelesi
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ARKA Sokaklar'ın son bölümünde zorlu şartlarda görev yapan polisler, aileleri ve yaşadıkları zorluklar ele alındı.

ARKA Sokaklar'ın son bölümünde zorlu şartlarda görev yapan polisler, aileleri ve yaşadıkları zorluklar ele alındı.

Geçen Eylül ayında polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuş, tüm Türkiye ona ağlamıştı. Arka Sokaklar, 688'inci bölümünde emniyet güçlerine odaklandı.

ACİL DESTEK ÇAĞRISI

Arka Sokaklar'ın son bölümü, kimliği belirsiz kişiler tarafından pusuya düşürülen polis memuru Kandemir'in acil destek çağrısı ile başladı. Hüsnü ve Mesut olay mahalline geldiği sırada Kandemir şehit oldu.

Yaşanan acı hadisenin ardından ekibine bir konuşma yapan Başkomiser Hüsnü, "Katilleri bulacağız, unutmayın bizim canımızı yakıp da daha yanına kar kalan olmadı. Korkmak, sinmek bizim işimiz değil, bunu hep beraber aşacağız" dedi.

KESKİN NİŞANCI NAZİKE

Nazike, atış poligonunda gösterdiği performans sonrası pazar yerinde yaşanan bir kapkaç hadisesinde hırsızları tek kurşunla avladı. Nazike'nin bu hareketi Hüsnü'yü kızdırsa da izleyiciden tam not aldı.

GEÇ DE OLSA GELİYOR

Yayınlanan son bölümde Hüsnü'nün kızı Selin ve Mesut oğlu Tunç geç saatlere kadar babalarını bekledi. Tunç'un "Babam geç de olsa güç de olsa geliyor. Ben hep bekledim o hep geldi" dediği sahneler kalplere dokundu.

KAZAYLA SUÇLUYU VURDU

Bölümün finalinde bir çeteyle çıkan çatışma esnasında Hakan'ı korumaya çalışan Aylin, kaza ile suçlunun ölümüne sebep oldu. Candan müdürün gelmesi ile şoke olan ikilinin gerçeği açıklayıp açıklamayacağı dizinin yeni bölümünde belli olacak.

Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan, Arka Sokaklar ; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Arka Sokaklar'ın yönetmenliğini bu sezon Baran Özçaylan üstleniyor.

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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