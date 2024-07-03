Arhavi, turizmde daha fazla pay almak istiyor

Artvin'in Arhavi ilçesi, tarihi Çifte Köprü ve Mençuna Şelalesi ile turizmden daha fazla pay almak istiyor.

Arhavi ilçesinde bulunan Kamilet Vadisi'nde yer alan Çifte Köprüler ile 92 metre yüksekten vadi tabanına dökülen Mençuna Şelalesi, doğa ve tarihin bütünleştiği dokusuyla kentin en çok turist çeken noktaları arasında yer alıyor.

Zengin bitki örtüsü, dereleri, doğa harikası şelalesiyle dikkat çeken merkezler arasında yer alan vadide turistleri, ilk olarak 18. yüzyılda Osmanlı döneminde moloz ve kesme taşlardan yapılmış tarihi Çifte Köprüler karşılıyor.

Osmanlı mimarisiyle inşa edilen ve Karayolları Genel Müdürlüğünce 2003'te restorasyonu tamamlanarak turizme kazandırılan Çifte Köprü, şehrin en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Çifte Köprü'den geçilerek gidilen Mençuna Şelalesi ise Artvin'de en çok gezilen şelalelerin başında geliyor.

Araçlarla şelalenin alt kısmındaki restoranın bulunduğu alana gelen turistler, ağaçlarla çevrili 500 metrelik rampa yolu yürüyerek 92 metre yükseklikten dökülen noktaya ulaşıyor.

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, AA muhabirine, ilçenin geleceği için en önemli sektörün turizm olduğunu söyledi.

Doğu Karadeniz'in en güzel ilçeleri arasında yer aldıklarını belirten Ataselim, "İlçemize gelecek turistlerin doya doya doğa turizmini yaşayabilecekleri bir ortam var. Çok güzel bir sahilimiz var. Yaylalarımız var. Mençuna Şelalemiz artık bir marka haline gelmiş durumda. Mençuna ve Çifte Köprü geçen yıl 65 bin kişiyi ağırladı. İlçenin diğer turizmini değerlerini de harekete geçirdiğimizde Arhavi'de turizm patlaması olacağına ve bu sayının daha da artacağına inanıyorum." dedi.

İlçenin bir diğer önemli turizm değerinin tarihi Çifte Köprü olduğunu ifade eden Ataselim, "Çifte Köprü tarihi dokusuyla bölgenin geçmişteki yaşan şeklini yansıtıyor. Doğa turizmine bir talep var. Bunu Arhavi için en iyi şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu.

Çifte Köprüleri gezerek fotoğraf çeken turistlerden Fuat Kayan, doğayla iç içe bir tatil için İstanbul'dan bölgeye geldiğini söyledi.

Daha önce internetten görerek çok beğendikleri köprüleri bizzat görmekten çok memnun kaldıklarını kaydeden Kayan, "Muhteşem, yer gök yemyeşil. Etkileyici. Burada tarihten kalan izleri görmek etkileyici. Artık son fotoğrafım dedikten sonra bile yüzlerce fotoğraf çektim. Fotoğraf ve doğaseverler için burası tam bir cennet." dedi.

İngiltere'den gelen Carleen Biçer, buranın dünyanın en harika yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Daha önce de bölgeyi gezdiğini kaydeden Biçer, "Muhteşem, olağanüstü bir yer, turizm olarak olağanüstü yerlerden bir tanesi. Ben buraya aşığım." dedi.

Şelaleyi gezen Melih Gümüşbıçak, Arhavi'de mükemmel bir ortam bulduklarını dile getirdi.

Yeşilin binbir tonunu görünce insanın şaşırıp kaldığını kaydeden Gümüşbıçak, "Şelaleye çıkarken biraz zorlandık ama harika bir doğa. Bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Güzel bir patika yoluyla Mençuna Şelalesi'ne çıktık. Burada doğal yaşamın izlerini gördük. Buraları mutlaka görelim ama çöplerimizi sağa sola bırakmayalım." diye konuştu.

Gümüşbıçak, Çifte Köprü'nün de doğaya ayrı bir zenginlik kattığını vurguladı.

Çorum'dan gelerek eşi Semra ve oğlu Ünal Çakallı ile şelaleyi gezen Mehmet Çakallı ise şelale ve çevresinin umduklarından da güzel olduğunu söyledi.

Semra Çakallı, şelaleyi çok merak ettikleri için buraya geldiklerini ve geldiklerine fazlasıyla değdiğini dile getirdi.