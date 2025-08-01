Ardahan Kalesi'nin Aydınlatma Projesi Tamamlandı

Ardahan Kalesi'nin Aydınlatma Projesi Tamamlandı
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Ardahan Kalesi'nin turizmde farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan aydınlatma çalışmaları tamamlanarak faaliyete geçirildi. Vali Hayrettin Çiçek, projenin kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Ardahan Kalesi'nin, turizmde farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanan destinasyon projesi kapsamında, aydınlatma çalışmaları tamamlandı.

Aydınlatma projesinin faaliyete girmesi dolayısıyla, Ardahan Kalesi girişinde program düzenlendi.

Programda konuşan Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan Kalesi'nin geleceğe taşınacak kültürel mirasın en kadim eserlerinden biri olduğunu söyledi.

Kale ile ilgili geçmişte çok güzel çalışmalar olduğunu, bugün ise başka bir çalışmayı hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çiçek, "Yine en son yaklaşık 5 milyon lira bedelle Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ve İl Özel İdaremizin eş finansmanıyla birlikte bir proje gerçekleştirildi. Bu kapsamda kalenin aydınlatması söz konusu oldu. İnşallah Ardahan'ımıza çok güzel bir eser kazandırmış olacağız." dedi.

Ardahan Kalesi bitişiğindeki tarihi Ardahan Köprüsü ile Aziziye Kışlası'nın bir bütünlük oluşturduğunu ifade eden Çiçek, söz konusu alanlarda da çalışmaların sürdüğünü anlattı.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da yapılan çalışmaların bizzat takipçisi olduğunu, Ardahan'ın tarihi kimliğini gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Programa, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede ve diğer ilgililer katıldı.

Programın ardından Vali Çiçek ve beraberindekiler, kalenin iç ve dış kısmında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Kültür Sanat
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