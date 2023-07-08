Ardahan'da Kaşar Festivali Başladı

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşarın tanıtılması amacıyla düzenlenen "22. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı.

Göle Kışlası alanında düzenlenen etkinliğe, kentteki vatandaşların yanı sıra başta İstanbul olmak üzere birçok ilden gelenler ilgi gösterdi.

Aşıkların söyleşisi ile başlayan festivalde, Vali Hüseyin Öner, alana kamyonla getirilen 3 ton kaşarı vatandaşlara ikram etti. Alanda kaşar kapma yarışı düzenlendi.

Vali Öner, burada yaptığı konuşmada, Ardahan'ın hayvansal ürünler üretiminde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Kentte üretilen ürünlerin tanıtımında etkinliklerin önemli olduğunu belirten Öner, "Her ilin kendine göre bir takım güzellikleri, coğrafi özellikleri ve üretim değerleri oluyor. İlçemizin bu değerlerini tanıtmak için bu çalışmaları yapıyoruz. Göle ilçemizde bu anlamda ilçenin florası ve hayvansal üretim değerleri bakımında önemli bir yere sahiptir. Çünkü hayvancılık bizim için olmazsa olmazımız." diye konuştu.

Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin de ilçede üretilen kaşar peynirinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "İlçemizde yetişen ürünler doğaldır. Dolayısıyla bu doğal ürünlerin tanıtımı ve bilinmesi için bu çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek festival, halk oyunları gösterisi, gençlerin güreşmesi ve stantların gezilmesi ile devam etti.