Arcane 2. sezon yayın tarihi belli oldu

Netflix'in popüler League of Legends animasyon dizisi Arcane'in ilk sezonu 6 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı. Bu tarihten iki hafta sonra da ikinci sezon için onayı aldı. O tarihten bu yana dizinin hayranları adeta gün sayıyor. Ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen Arcane 2. sezon hakkında bilgi verilmemişti. Şu anda ise 2. sezonun yayın tarihi geç de olsa belli oldu.

Arcane 2. sezon yayın tarihi ne zaman?

Arcane'nin 2. sezonunun önümüzdeki yılın sonuna doğru yayınlanması bekleniyor. LeagueOfLeaks tarafından Twitter'da paylaşılan dizinin geri dönüş haberi, görünüşe göre Riot Games'in ana şirketi Tencent tarafından 2024 Video V Vision Konferansı sırasında duyuruldu. Tencent'e göre yeni sezon 2024 yılının kasım ayında yayınlanacak.

ARCANE Season 2 Release Date Revealed | #LeagueOfLegends It has been revealed at the 2024 Tencent Video V Vision Conference that ARCANE Season 2 will premiere in Q4 (Winter) 2024.#Arcane pic.twitter.com/AZB5OeSxzC — League Of Legends Leaks & News (@LeagueOfLeaks) September 1, 2023

Bu da demek oluyor ki Arcane 2. sezon yayın tarihi, League of Legends'ın 15. yıl dönümü etkinliğiyle hemen hemen aynı zamanda gerçekleşecek. Bu yılın başlarında Riot Games CEO'su Nicolo Laurent, bir röportajda serinin geri dönmek için acelesi olmadığını ve ekibin 1. sezonun kalitesini yakalamak istemesi nedeniyle 2023'te yayınlanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Üç yıl içinde geliştirilen 2. sezon, 1. sezona göre 3 yıl daha az süre harcanarak geliştirildi. Öyle ki 1. sezonun geliştirilme süresi 6 yıldı. İzleyicilerin yorumlarına gelecek olursak çoğu kişi 2. sezonun bu kadar geç yayınlanmasından şikayetçi. Ayrıca yeni gelecek sezonun ilk sezon gibi sadece Piltover ve Zaun'da geçmesini istemiyorlar.

League of Legends'da yeni sezon öncesi dev değişiklik!

Arcane konusu

Piltover, bilim ve teknolojinin geliştiği, zengin bir şehirdir. Burada yaşayan Jinx ve Vi kardeşler, Zaun adlı yoksul ve toksik bir şehirden gelmektedirler. Jinx, Zaun'da yaşayan bir çocukken, Vi aynı zamanda onun ablası ve koruyucusuydu. Ancak Jinx, bir laboratuvar kazası sonrası Zaun'dan ayrılır ve Jinx ile Vi'nin yolları ayrılır.

Dizi, Jinx'in karanlık geçmişi ve Piltover'daki suç dünyasına adım atışını anlatırken, Vi ise Piltover polis departmanında çalışmaktadır. Vi, kardeşinin gerçek kimliğini öğrenince, onu kurtarmak için elinden geleni yapar. Ancak Piltover ve Zaun arasındaki gerilim arttıkça, Jinx ve Vi kardeşler arasındaki çatışma da artar.

Dizide, hikayenin yanı sıra, fantastik bir dünya da yer alır. Bu dünyada, güçlü kristaller ve hextech teknolojisi kullanılarak güçlü silahlar ve aletler üretilir. Ayrıca, bazı insanlar da hextech kristallerine sahip olur ve bu kristallerin güçlerini kullanarak özel yetenekler kazanırlar.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.