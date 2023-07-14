Arapgir Fotoğraf Zirvesi Başladı

Malatya'da Arapgir belediyesi ile Fotoğraf Kolektifi Kulübü tarafından organize edilen fotoğraf zirvesi start aldı. Arapgir ilçesinde düzenlenen etkinlik, Koru Mahallesi'nde üç gün boyunca devam edecek. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, etkinliğin Arapgir'in tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirtti.