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Araban'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Araban'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Gaziantep'in Araban ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hükümet Konağı bahçesinde başlayan törende çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalar yapıldı. Kaymakam Ferhat Salih Ceylan tebrikleri kabul etti, şehitlik ziyaretinde dualar okundu. Törene şehit yakınları, gaziler, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı, Araban Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törenle başladı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Araban Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan makamında tebrikleri kabul etti. Şehitlik ziyaretinde, Arabanlı şehitlerin kabirleri başında dualar okundu.

Törene, Araban Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, Arabanlı şehit yakınları, gaziler, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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