Antalya Mustafa Ertuğrul'un izinde yürüdü

36 şehit anısına 36 dalgıç Türk bayraklarıyla su yüzüne çıkarak, hep birlikte İstiklal Marşı okundu

ANTALYA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kapsamında, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve 1. Dünya Savaşı'nda Kaş'taki topçu bataryalarında ebediyete göçen 37 şehit anısına 'Ecdadın Yolunda Cumhuriyete Saygı Yürüyüşü' gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümüne özel, Antalya Valiliği koordinesinde Kaş Kaymakamlığı tarafından 'Ecdadın Yolunda Cumhuriyete Saygı Yürüyüşü' düzenlendi. Kaş ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi, Gelibolu Mevkii'nde başlayan yürüyüş, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve 1. Dünya Savaşında Kaş'taki topçu bataryalarında ebediyete göçen 37 Şehit anısına yapıldı. Düzenlenen yürüyüşe Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yanı sıra, Antalya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, Sualtı araştırması Mustafa Aydemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bizim hedefimiz ecdadımızı tanımaktır"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türk gençliğinin milli bilinç ile yetişmesinin önemini belirterek, "Bugün burada milli duruşa ve milli reflekse sahip sağlam gençler var. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Türk genci ecdadını tanıdıkça kendisinde büyük işler yapacak kuvveti bulacaktır" diyerek bunu açıkça belirtiyor. Bizler Mustafa Ertuğrulları tanıdıkça bünyemizde daha büyük işler yapacak gücü ve kuvveti bulacağız. Siz kıymetli gençlerimizle beraber geleceğe umutla bakıyoruz. Gelecek bizimdir" diye konuştu.

"Mustafa Ertuğrul, Antalya'nın kahramanıdır"

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'un çok özel bir kahraman olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Mustafa Ertuğrul, o dönemin İngiliz uçak gemisi olan, Ben My Chree gemisini üstünde ki altı tane uçak ile buradan yapılan atışlarla batırdı. Ayrıca iki yüz civarında irili ufaklı yelkenliyi ve iki büyük gemiyi daha batırmıştır. Böylece Antalya kıyılarında terör estiren, Fransız ve İngiliz zırhlılarını temizleyip Antalya'yı kurtarmıştır" şeklinde konuştu.

"Ecdadımız milletine güvenerek destanlar yazdı"

Sualtı Araştırmacısı ve 'Ben Bir Türk Zabitiyim / Batıktan Çıkan Kahraman: Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul' kitabının yazarı Mustafa Aydemir ise "Yüz yedi yıl önce buraya dört tane küçük topuyla gelen Mustafa Ertuğrul, milletine güvenerek burada büyük bir destan yazdı. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk milleti birçok cephede savaştı. Ama bu topraklarda bir cephe vardı ki, sular altında kaldığı için anlaşılmadı ve bilinmedi. Yıllar sonra bu şanlı tarihi suların altından ve arşivlerin tozlu raflarından çıkartıp gençlerimize sunmak da bizlere kısmet oldu" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Vali Hulusi Şahin ve beraberindeki heyet, Kaş limanında Sahil Güvenlik teknesine binerek 36 şehidimizin bulunduğu noktaya doğru denize açıldı. Vali Şahin, burada şehitlerimiz anısına denize çelenk bıraktı. Törenin sonunda, 36 şehidimiz anısına 36 dalgıç Türk bayraklarıyla su yüzüne çıkarak, hep birlikte İstiklal Marşı okundu.