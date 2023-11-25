Antalya Kitap Fuarı'nda Kitapseverlerin Yoğun İlgi Gösterdiği İlk Gün

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açmasıyla birlikte kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı ilk gününden itibaren Antalyalılar tarafından yoğun ilgi gördü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'te fuarda ziyaretçiler ile bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Başkan Muhittin Böcek ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Büyükşehir Belediyesi standında kitaplarını imzalayarak, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

BAŞKAN BÖCEK'TEN TEŞEKKÜR PLAKETİ

Başkan Muhittin Böcek, fuarda söyleşi ve imza günleri ile Antalyalılar ile bir araya gelen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan'a fuara katkılardan dolayı plaket takdim etti. Daha sonra ise UCİM Başkanı Saadet Özkan 'Çocuk İhmal ve İstismarından Sahadan Gözlemler' konulu söyleşi gerçekleştirdi. Fuarı ziyaret eden vatandaşlar, bol bol kitapları inceleyerek, indirimli kitaplardan aldı ve yazarlar ile sohbet etme imkanı buldu.

FEYZA ALTUN, SEVENLERİYLE BULUŞTU

Antalya Kitap Fuarı'nın ilk gününde yazar Feyza Altun, Fatih Tuncay, Cenk Yüksel, Murat Kaplan ve Ahmet Hür hayranlarına kitaplarını imzaladı. Yazar Feyza Altun da sevenleriyle söyleşide bir araya geldi. Sosyal medyayı çok dikkate almamaları gerektiğini söyleyen yazar Feyza Altun, "Sosyal medyaya o kadar takılmayın ve hayatınızı etkilemesine izin vermeyin gerçek değil. Son günlerde kamuoyu gündeminde kadınlar için esnek çalışma modeli gündemde. Esnek çalışma ile insanlar kadınlar evden çalışmayı talep edecek diye işveren kadın istihdam etmemeye başlayacak. 20 yıldır kadınların elinden alının haklarından sonra sıra Medeni Kanuna gelecek" dedi. Yazar Feyza Altun, izleyenlerin sorularını da cevaplandırdı.