Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haberi! "Sen Deli Ben Deli" filmi Antalya'da çekilecek

Kültür Sanat Haberleri

Antalya kültür sanat haberi | Çekimleri Antalya'da yapılacak "Sen Deli Ben Deli" isimli filmin tanıtımı gerçekleştirildi.

Çekimleri Antalya'da yapılacak "Sen Deli Ben Deli" isimli filmin tanıtımı gerçekleştirildi.

Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir restorandaki tanıtım toplantısına film yapımcısı Bülent Katıoğlu, yönetmen Esat Şekeroğlu ile Yeşilçam'ın ünlü ismi Coşkun Göğen'in de aralarında olduğu oyuncular katıldı.

Katıoğlu, filmin gerçek bir hayat hikayesini anlattığını, komedinin yanı sıra dram da içerdiğini ifade etti.

Yönetmen Şekeroğlu, filmin tamamının Antalya'da çekileceğini ve yaklaşık 1,5 ay süreceğini dile getirdi. Şekeroğlu, filmin 2023'te vizyona gireceğini kaydetti.

Oyuncu Göğen de 5-6 aylık aradan sonra yeniden kamera karşısına geçeceği için heyecanlı olduğunu söyledi. Göğen, filmde Nuri Alço'nun da rol alacağını anımsatarak, "Kendisi 40 yıllık dostum. Birlikte bir filmde buluşmak güzel olacak." dedi.

Kaynak: AA / Bekir Bektaş - Kültür Sanat

Coşkun Göğen Yönetmen Antalya Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title