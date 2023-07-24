Antalya Gazeteciler Cemiyeti 'Neler Yaşadık Neler' Kitabını Tanıttı

ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC), kentte çeşitli basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin anıları ile tanıklık ettikleri ilginç olayların yer aldığı 'Neler Yaşadık Neler' adlı kitabın tanıtımını gerçekleştirdi.

Türkiye'de sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz'da kutlanan 'Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda, AGC tarafından tören düzenlendi. Törende kentte yaşayan gazetecilerin anılarının ve tanık oldukları ilginç olayların konu edildiği, cemiyet tarafından yayın için hazırlanan 'Neler Yaşadık Neler' adlı kitabın tanıtımı da gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından katılımcılar toplu fotoğraf çektirdi.