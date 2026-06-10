Antalya Devlet Opera ve Balesinin sezonun son opera temsili "Attila" oldu

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ünlü besteci Giuseppe Verdi'nin eseri "Attila" ile 2025-2026 sanat sezonundaki son opera temsilini gerçekleştirdi.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, tarihsel olayları dramatik kurgu ve etkileyici müzik diliyle sahneye taşıyan eser, kalabalık sanatçı kadrosu ve sahne tasarımıyla prömiyer ve gala temsillerinde sanatseverlerden beğeni topladı.

Dünya opera repertuvarının önemli eserlerinden biri olan "Attila", rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye taşındı.

Sezonun son yapımı olan üç perdelik opera, 6 Haziran'da kapalı gişe gerçekleştirilen prömiyerinin ardından, sezonun son opera temsiliyle 9 Haziran'da Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sezonda son kez izleyicilerle buluştu.

Yapımın orkestra şefliğini Lorenzo Castriota, koro şefliğini Mahir Seyrek gerçekleştirdi. Dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl, koreografi Bader Çakan, ışık tasarımı ise İnan Erbil Sefer imzası taşıyor.

Eserin başkemancısı Fahrettin Arda olurken, Attila rolünde Şafak Güç, Odabella rolünde Sema Çavuşoğlu, Foresto rolünde Erdi Can Aybaş ve Ezio rolünde M. Yusuf Yıldız sahne aldı. Papa Leone karakterine Enis Cihat Kızılgül, Uldino karakterine ise Osman Serkan Bodur hayat verdi.

Eser

Verdi'nin 1846 yılında bestelediği "Attila", yalnızca tarihsel bir opera olmanın ötesinde güç, intikam, sadakat, ihanet ve aidiyet kavramlarını merkezine alan insanlık dramı olarak öne çıkıyor.

Bestecinin erken dönem eserleri arasında yer alan, Hun İmparatoru Attila'nın İtalya seferini konu alan eser, tarihsel olayları dramatik bakış açısıyla yeniden yorumluyor.