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Genç yeteneklerin sıra dışı eserleriyle Antalya DOB'dan görkemli final

Genç yeteneklerin sıra dışı eserleriyle Antalya DOB'dan görkemli final
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Antalya Devlet Opera ve Balesi, 2025-2026 sezonunu genç koreografların yenilikçi eserleriyle tamamladı. 'Genç Koreograflar Gecesi Antalya' izleyicilerden tam not aldı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 2025–2026 sanat sezonunu genç yeteneklerin sınırları zorlayan, yenilikçi ve ilham verici eserleriyle tamamladı. Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve modern koreografilerin bir araya geldiği 'Genç Koreograflar Gecesi Antalya", sezon finali niteliğindeki görkemli gösterimiyle izleyicilerden tam not alarak ayakta alkışlandı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 13 Haziran akşamı sahnelenen 2025–2026 sanat sezonunun son temsilinde muhteşem bir performans sergiledi. Genç koreografların özgün dünyalarını sahneye taşıyan çağdaş eserler, dansçıların üstün performansı ve sıra dışı koreografileri ile birleşerek Antalya sanat hayatına en unutulmaz izlerinden birini bıraktı. Gecede sahne düzenlemesini Ayşe Fidanlık, etkileyici atmosferi tamamlayan ışık tasarımını ise Mustafa Eski üstlenirken, her bir eser seyircide derin duygusal yankılar uyandırdı. Sahnenin kusursuz akışını ise kondüvit Arda Hasipoğlu yönetti.

Gecede sahnelenen '1+One=', 'The Finishing', 'Hiss', 'Değişen Ufuklar', 'Hayat Seçimi', 'Değer', 'Paradoks' ve 'f US = Gain - Loss' adlı çağdaş yapıtlar, genç koreografların vizyonuyla beğeni topladı. Zengin programıyla göz dolduran gecede M. Özde Serter'in birliktelik sinerjisini ele alan eseri '1+One=' ile başlayan estetik yolculuk, Deniz Aygör Keskin imzalı bırakabilmenin ve olgunlaşmanın dansı 'The Finishing' ile hayatın akışını sorgulayan 'Paradoks' yapıtlarıyla derinleşti. Eylül Aras'ın içsel mücadeleyi sarsıcı bir metaforla ele alan 'Hiss' yapıtı ve Derya Akyurt'un insan ilişkilerindeki kopuşu ele alan 'Değişen Ufuklar' eseri salonda büyük bir hayranlık uyandırırken, Chisato Ishikawa'nın dramatik bir yaşam kararını sahneye aktardığı 'Hayat Seçimi' ile Esra Taner'in Chopin tınılarıyla insanın kendi benliğine dönüşünü canlandırdığı 'Değer' eseri izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Son olarak Ryuhei Ito'nun hayat seçimlerindeki kazanç ile kayıpları masaya yatıran 'f US = Gain - Loss' adlı eseriyle taçlanan gece, genç sanatçıların oluşturucu gücünü, estetik sınır tanımazlığını ve modern dansın sınırlarını zorlayan anlatım dillerini gözler önüne sererek Antalya seyircisinden büyük bir takdir topladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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