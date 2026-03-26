Antalya Devlet Tiyatrosu "Buzlar Çözülmeden" adlı oyunu Trabzon'da sahnelemeyi sürdürecek

Antalya Devlet Tiyatrosu, Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı ve Alpay Aksum'un yönettiği 'Buzlar Çözülmeden' adlı oyununu Trabzon'da sahnelemeye devam ediyor. Oyun, başkanlık görevine yeni atanan bir kaymakamın olaylarını hicvediyor. Seyirciler, Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında bu oyunu ücretsiz izleyebilecek.

Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı, Alpay Aksum'un yönettiği iki perdelik oyunun dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Özlem Karabay, ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı, müziklerini ise Gürkan Çakıcı yaptı.

Serkan Yakan, Alpay Aksum, Durmuş Benli, Ömer Alper İzci ve Niyazi Mert Kurt'un da rol aldığı oyunda, bir kaymakamın başından geçen olaylar anlatılıyor.

Oyun, bugün ve yarın 20.00'de, 28 Mart'ta ise 15.00 ve 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunulacak. Öte yandan, Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında yarın sahne alacak oyunu seyirciler ücretsiz izleyebilecekler.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) ise "Eldivenlerimi Kim Aldı?" ve "İstanbul'un Son Beyzadeleri" oyunlarını sahnelemeyi sürdürecek.

Melek Özlem Sezer'in yazdığı, Alperen Kartal'ın uyarladığı ve Ebru Kara'nın yönetmenliğini yaptığı oyunda, eldivenlerini kaybeden bir çocuğun yaşadığı macera anlatılıyor.

Selin Karayağız, Bedirhan Arpacı, Güliz Oktar Altay, Gülşah Canbakal ve Yasemin Nalçacıoğlu'nun yer aldığı oyunun dekorunu Özge Çınar, müziğini Kemal Alpan ve ışık tasarımını da Adem Eroğlu yaptı.

Tek perdelik oyun 1 Nisan saat 11.00 ile 13.00'te aynı sahnede seyircinin beğenisine sunulacak.

Uğur Saatçi'nin yazdığı, Murat Çidamlı'nın yönettiği "İstanbul'un Son Beyzadeleri"nde, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde işgal altındaki İstanbul'un sosyal hayatı, değişen ve yozlaşan değerleri ile toplumsal sınıfların çözülüşü hiciv yoluyla ele alınıyor.

Gürkan Erarslan, Muhammet Aymaz, Elif Kaplan, Pelin Beğendi, Burhan Durulcan Yaman, Göknur Paslı, Semiha Özcelep, Yunus Emre Cis, Beril Gülten Aktürk, Deha Beşyıldız, Furkan Akbulut, Kayahan Nihat Kırandi ve Aybüke Tuğba Yılmaz Kurt'un rol aldığı oyunun dekorunu Selim Cinisli, kostümlerini ise Ebru Gündüzlü tasarladı.

İki perdelik oyun, 2 Nisan saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde şarkıcı ve söz yazarı Cem Adrian, 28 Mart 20.00'de sevenleriyle bir araya gelecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
