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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan büyüleyici konser

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan büyüleyici konser
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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, 16 Mayıs'ta İngiliz besteci York Bowen ve Rus besteci Nikolay Rimski-Korsakov'un eserlerini seslendirecek. Konser, İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetiminde gerçekleşecek.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), İngiliz besteci ve piyanist York Bowen ile Rus besteci Nikolay Rimski-Korsakov'un eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 16 Mayıs saat 20.30'da, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda verilecek.

Konserde orkestra, Türkiye'de ve uluslararası sahnelerde operadan senfoniye uzanan geniş bir repertuvarla adından sıkça söz ettiren İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetiminde sahne alacak, solist İngiliz sanatçı Timothy Ridout olacak.

Programın ilk yarısında York Bowen'ın 1907'de Lionel Tertis için yazdığı Do Minör Viyola Konçertosu seslendirilecek.

Konserin ikinci yarısında ise Rus besteci Nikolay Rimski-Korsakov'un ölümsüz eseri "Şehrazat" yer alacak. 1888'de bestelenen bu dört bölümlü senfonik süit, "Binbir Gece Masalları"nın büyüleyici atmosferini zengin orkestra renkleriyle sahneye taşıyacak.

Biletler, AKM gişesi ile internetten temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Kültür Sanat
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