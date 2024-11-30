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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Daniel Smith ve Sofiko Tchumburidze ile Unutulmaz Bir Konser Verdi

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Daniel Smith ve Sofiko Tchumburidze ile Unutulmaz Bir Konser Verdi
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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Avustralyalı orkestra şefi Daniel Smith ve genç keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze ile Atatürk Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir konser gerçekleştirdi. Smith, Brahms'ın 3. senfonisini, Tchumburidze ise Glazunov'un keman konçertosunu seslendirdi.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Avustralyalı ünlü orkestra şefi Daniel Smith'i ve keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze'yi sanatseverlerle buluşturdu.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konserde, Türkiye'de başladığı müzik eğitimini, prestijli yarışmalarda kazandığı birincilik ödülleriyle taçlandıran ve başarılı kariyerini yurtdışında sürdüren genç keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze, Rus romantik besteci Aleksander Glazunov'un keman konçertosunu seslendirdi.

ADSO konserin ikinci yarısında, prestijli orkestra şefliği yarışmalarından aldığı ödülleri ve kariyeriyle müzik dünyasının aranılan orkestra şeflerinden Daniel Smith'in yönetiminde Alman romantik dönem müziğinin bestecisi Johannes Brahms'ın 3. senfonisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Konserin baş kemancılığını Deniz Türeli üstlendi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Kültür Sanat
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