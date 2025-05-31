Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 2024-2025 Sanat Sezonunu Final Konseriyle Kapatıyor

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 2024-2025 Sanat Sezonunu Final Konseriyle Kapatıyor
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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, 2024-2025 sanat sezonunu klasik müziğin başyapıtlarıyla sonlandırdı. Uluslararası üne sahip şef Matthew Coorey yönetiminde gerçekleşen konser, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), 2024-2025 sanat sezonu finalinde klasik müziğin başyapıtlarını sanatseverlerle buluşturdu.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, sezon kapanış konseri Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi.

Klasik müziğin dört önemli yapıtını bir araya getiren konserde orkestrayı, uluslararası alanda kazandığı tecrübe ve başarılarla tanınan Avustralyalı şef Matthew Coorey yönetti.

Türkiye'nin önde gelen ödüllü viyolonsel sanatçılarından Poyraz Baltacıgil konserde solist olarak sahne aldı.

Sanatçılar konserde, Claude Debussy'nin iki piyanolu olarak yazdığı ve orkestra için düzenlenen dört bölümlük zarif eseri Petite Suite, Robert Schumann'ın La minör Viyolonsel Konçertosu, Antonin Dvorak'ın doğa sevgisini pastoral duygularla buluşturduğu Silent Woods ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re majör 38 numaralı "Prag" senfonisini seslendirdi.

Konserde, Coorey'nin yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası dinleyicilerden tam not aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserle, 2024-2025 sanat sezonu tamamlandı ve orkestra 25. kuruluş yılını geride bırakmanın gururunu yaşadı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Kültür Sanat
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