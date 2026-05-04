Haberler

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneleyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operasını 7 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operasını 7 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, nisanda prömiyeri yapılan Mozart'ın ölümsüz eseri "Saraydan Kız Kaçırma", sezonun son temsiliyle tekrar sahnelenmeye hazırlanıyor.

Avrupa müziğinde Türk etkilerinin en belirgin örneklerinden biri olarak kabul edilen eser, rejili konser formatında sahnelenecek.

Rejisör Cenk Bıyık tarafından sahneye konulan eserin dekor ve kostüm uyarlaması Zekiye Şimşek imzası taşırken, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. Orkestra Hakan Kalkan, koro ise Mahir Seyrek tarafından hazırlandı. Eserin başkemancısı Sibel Aydın olacak.

Eserde "Belmonte" rolünü Dağhan Ergün, "Osmin"i Enis C. Kızılgül, "Constanze"yi Ş. Sılay Erman, "Blonde"yi İrem Başak Alkan, "Pedrillo"yu Fatih Kayhan, "Selim Paşa" rolünü ise Ümit Burak Tekinay canlandıracak.

Eser, 7 Mayıs'ta saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sezonun son temsiliyle sanatseverlerle buluşturulacak.

Operanın biletleri, Antalya DOB gişeleri ve "www.biletinial.com" sitesinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü

Görüntüdeki sesi duyanlar inanamıyor! Daha önce böylesi görülmedi