Antalya Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operasını 7 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, nisanda prömiyeri yapılan Mozart'ın ölümsüz eseri "Saraydan Kız Kaçırma", sezonun son temsiliyle tekrar sahnelenmeye hazırlanıyor.

Avrupa müziğinde Türk etkilerinin en belirgin örneklerinden biri olarak kabul edilen eser, rejili konser formatında sahnelenecek.

Rejisör Cenk Bıyık tarafından sahneye konulan eserin dekor ve kostüm uyarlaması Zekiye Şimşek imzası taşırken, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. Orkestra Hakan Kalkan, koro ise Mahir Seyrek tarafından hazırlandı. Eserin başkemancısı Sibel Aydın olacak.

Eserde "Belmonte" rolünü Dağhan Ergün, "Osmin"i Enis C. Kızılgül, "Constanze"yi Ş. Sılay Erman, "Blonde"yi İrem Başak Alkan, "Pedrillo"yu Fatih Kayhan, "Selim Paşa" rolünü ise Ümit Burak Tekinay canlandıracak.

Eser, 7 Mayıs'ta saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sezonun son temsiliyle sanatseverlerle buluşturulacak.

Operanın biletleri, Antalya DOB gişeleri ve "www.biletinial.com" sitesinden temin edilebilecek.