Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Geç Romantizm Akşamı" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 2025-2026 sanat sezonu kapsamında 'Geç Romantizm Akşamı' konserini Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Konserde, Franz Schmidt'in 'La Majör Beşlisi' eseri dinleyicilere sunuldu ve müzikal dil 19. yüzyıldan 20. yüzyıla uzandı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Geç Romantizm Akşamı" konseriyle sanatseverleri buluşturdu.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sanat sezonunun sonuna yaklaşılırken düzenlenen konser, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde, Franz Schmidt'in "La Majör Beşlisi"ne yer verildi.

"Geç Romantizm Akşamı", 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başının müzikal dilini yansıtan repertuvarıyla dikkati çekti. Eser, geç romantik dönemin duygulu yapısını ve zengin müzik anlayışını dinleyiciye yansıttı.

Konserde kemanda Dilara Kurtaran, viyolada Selcan Noyan, viyolonselde Veronika Yeliz Efe, klarnette Elif Aksoy ve piyanoda Yuriy Sayutkin sahne aldı.

Eserde yaylı çalgılar, klarnet ve piyano birlikte yer aldı. Konserin dikkati çeken unsurlarından biri de piyano partilerinin yalnızca sol el ile icra edilmesi oldu.

Konser, dinleyicilere dönemin iç dünyasını yansıtan bir müzik yolculuğu sundu ve sanatseverlerden uzun süre alkış aldı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
