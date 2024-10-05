Üye Girişi
Haberler

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Gala Konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Gala Konseri
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Devlet Opera ve Balesi, sezon açılışını Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gala Konseri ile yaptı. Ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirildiği konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, sezon açılışına özel düzenlenen "Gala Konser" ile sanatseverlerle buluştu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki açılış konserini şef Lorenzo Castriota yönetti.

Programda, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Francesco Cilea, Wolfgang Amadeus Mozart, Ernesto de Curtis, Pietro Mascagni ve Eduardo di Capua gibi ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi.

Başkemancı Elvan Şekercioğlu, sopranolar Sema Çavuşoğlu, Serap Demirhan, Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Devrim Demirel, Göksay Yaran, bariton Serhat Konukman ile bas Şafak Güç, Engin Suna'nın sahne aldığı konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Giuseppe Verdi'nin "La forza del destino-Uvertür" operasıyla başlayan konser programı, Eduardo di Capua'nın "O Sole Mio" adlı operasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Kültür Sanat

Devlet Opera Ve Balesi Kültür Sanat Etkinlik antalya Kültür Sanat Müzik Yaşam

İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular

Netanyahu, sonunda itiraf etti! İran, İsrail'i tam kalbinden vurmuş

 'Teknofest' paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız

İstanbul'u kan götürürken yaptığı paylaşım tepki çekmişti! Yerlikaya'dan açıklama var

 Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı

Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı
Sergi için verdiği pozlar tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu: Çok üzgünüm

Baltalı pozlara ünlü oyuncudan açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serebral palsi nedir? Serebral palsi neden olur, tedavisi var mı? MasterChef eleme adayları kim? 5 Ekim Cumartesi bugün kim potaya gitti? Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman Ekim 2024? Altın Portakal ödül kazananlar tam liste! 2024 kim Altın Portakal Ödülü kazandı? Ödüller ne zaman, saat kaçta verilecek (ANTALYA)? Biber gazı taşımak yasak mı, serbest mi? Yanında biber gazı taşımak yasal mı? Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Beşiktaş maçı ilk 11 açıklandı mı? Gaziantep FK Beşiktaş muhtemel 11'i ne? Arda Güler CANLI izle! Real Madrid Villarel Arda Güler oynuyor mu, ilk 11'de mi? Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe neden maç yapmadı, Fenerbahçe BAY mı geçti?
title