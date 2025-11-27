Haberler

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'Fındıkkıran' Bale Gösterimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Çaykovski'nin ünlü eseri 'Fındıkkıran' balesini sanatseverlerle buluşturuyor. Performans, 29 Kasım tarihinde de sahne alacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, "Fındıkkıran" balesi, yeni sezonunda ilk kez bu akşam saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait eserin orkestra şefi Hakan Kalkan, başkemancı Koray Önel olacak.

Eserin dekor tasarımını Gürcan Kubilay üstlenirken, kostüm tasarımı Aydan Çınar, ışık tasarımı Mustafa Eski ve projeksiyon tasarımı ise Önderhan Dilek'in imzasını taşıyor.

Eserde, "Clara" rolünü Riine Sasaki, "Fındıkkıran"ı Yağızhan Danış, "Şeker Perisi"ni Sayaka Matsushita, "Drosselmeyer"i Mert Söylemez, "Kral Fare"yi Egemen Kunt, "Anne" rolünü M. Buket Tüzün Çağlar, "Baba" rolünü Cenk T. Şahinalp ve "Fritz çocuk sanatçı"yı Elif Meyra Cankat canlandıracak.

Eser, 29 Kasım'da tekrar sahnelenecek.

"Fındıkkıran Balesi"

Eser, Noel gecesi Clara'nın evinde gerçekleşen görkemli bir baloyla başlar. Aynı gece masalsı bir kapının açılmasıyla Clara ve izleyiciler için fantastik yolculuk başlar. Oyuncaktan gerçek bir çocuğa dönüşen Fındıkkıran Prens ile birlikte Clara, kötü Kral Fare'nin karşısında cesurca savaşır. Çaykovski'nin melodileriyle hayat bulan hikaye, Karlar Ülkesi'nden Şeker Ülkesi'ne uzanan bir rüyayı sahneye taşır.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Kültür Sanat
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
GSM hattı aboneliğinde yeni dönem başlıyor! Düzenleme Meclis'e sevk edildi

Telefon sahipleri dikkat! Düzenleme Meclis'te, yeni dönem başlıyor
11. Yargı Paketi Meclis'te! Trafikte bunu yapanlar yandı, hapis cezası geliyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Hapis cezası geliyor
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.