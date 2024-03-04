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Antalya Devlet Opera ve Balesi Giselle'yi Son Kez Sahneleyecek

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Antalya Devlet Opera ve Balesi, romantik balenin önemli başyapıtlarından Giselle'yi bu sezon son kez sahneleyecek. Giselle balesi, 7 ve 9 Mart'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), romantik balenin önemli başyapıtlarından "Giselle"yi bu sezon son kez sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, şubat ayında prömiyeri gerçekleştirilen ve kapalı gişe sahnelenen romantik balenin önemli başyapıtlarından "Giselle" balesi 7 ve 9 Mart'ta saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Konusunu Alman şair Henrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabında anlattığı Wililer efsanesinden alan bale, Fransız besteci Adolphe Adam'ın müzikleri üzerine Jean Coralli ve Jules Perrot'un koreografisiyle sahneye koyuluyor.

Aşk, hüsran, ölüm, vicdan azabı, kavuşamama ve yeniden birleşme düşü ekseninde geçen eserde, orkestrayı şef Pavel Petrenko yönetiyor, eserin başkemancılığını Sibel Aydın üstleniyor.

"Giselle" balesinin dekoru Çağda Çitkaya, kostümü Nursun Ünlü ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Doğaüstü ögelerle dolu bale, dans etmeyi çok seven, genç ve güzel, bir o kadar da utangaç Giselle adında bir köylü kızıyla kendisini ona "Loys" adlı bir çiftçi olarak tanıtan ve Giselle'ye delicesine aşık olan Kont Albrecht'in hikayesini konu alıyor.

Bu sezon son kez sahnelenecek eserde, "Giselle"yi Rina Murata, "Albrecht"i Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Ozan Demirbaş, "Hilarion"i Artur Ivanov, "Myrtha"yi Milina Fidan Özbek, "Köy Pas de Deux'i ise Haruna Takeda ve Kaname Noi canlandıracak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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