Antalya'daki Binlerce Yıllık Roma Hamamı Restore Edilmeyi Bekliyor

Antalya'daki Binlerce Yıllık Roma Hamamı Restore Edilmeyi Bekliyor
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yer alan ve geçmişi 3'üncü yüzyıla kadar uzanan tarihi Roma Hamamı, etrafındaki lüks apartmanlar arasında zamana direnmeyi sürdürüyor. Restore edilmeyi bekleyen hamamın duvarları, yıkılma ihtimaline karşı destekleniyor.

ANTALYA'da lüks apartmanların ortasında kalan binlerce yıllık tarihi Roma Hamamı, zamana meydan okuyor. Etrafındaki lüks konut ve restoranların arasında kalan tarihi hamam, restore edilmeyi bekliyor.

Konyaaltı ilçesindeki en eski yapılardan biri olan ve geçmişi 3'üncü yüzyıla dayanan Roma Hamamı, 1998 yılında, 1'inci derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi. Hamamın bulunduğu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında kazı ve sondajlar gerçekleştirildi. Kazılarda yapının bilinmeyen güneybatı köşesi ortaya çıkınca, yapının bir hamam olarak inşa edildiği anlaşıldı. Ancak o tarihten sonra tarihi hamam ve çevresiyle ilgili herhangi bir girişimde bulunulmadı.

Binlerce yıldır zamana meydan okuyan tarihi hamamın duvarları, yıkılma ihtimaline karşı demirlerle destekleniyor. Etrafı telle çevrilen tarihi yapının ayakta kalan duvarları şimdilerde yüksek binaların ve restoranların arasında kaldı. Yol üzerindeki bir yönlendirme tabelasıyla yeri gösterilen yapının etrafı ise zaman zaman Konyaaltı Belediyesi tarafından temizleniyor. Tarihi yapının etrafını çevreleyen tellerin ardı ise çevredeki iş yerleri ve restoranlar tarafından otopark olarak kullanılıyor.

Diğer yandan Konyaaltı Belediyesi tarafından yaklaşık 15 yıl önce alanın etrafı çitlerle çevrilmiş sonrasında arsa sahipleri tarafından özel mülklerine müdahale edildiği gerekçesiyle dava açılmış ve belediye tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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