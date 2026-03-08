Haberler

Antalya'da kadın sanatçıların eserlerinden oluşan "Cross" sergisi açıldı

Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen 'Cross' sergisi, kadın sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, Kepez Belediyesi himayesinde Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde ziyaret ediliyor.

Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Cross" (Çapraz) sergisi, kadın sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Kepez Belediyesi himayesinde düzenlenen sergi, Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Küratörlüğünü Zübeyde Yavuz'un üstlendiği sergide, Cumhuriyetin ilanından sonra ulusal ve uluslararası alanda ülkeyi temsil eden 21 kadın sanatçının eserleri yer aldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kadınların varlık sebebi ve varlığın devamının teminatı olduğunu belirtti.

Türk toplumunda kadının önemine değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Türk toplumunun en değerli varlığı, anne, eş ve kız evlattır. Türkçede eskiden kız evlat için göz bebeği ve kıymetli anlamına gelen 'kerime' derlerdi. Eşlerimizi de evin kraliçesi anlamına gelen 'hatun' diye tanımlıyoruz. Türk kadını toplumun inşasında her zaman söz sahibi konumundaydı. Yörükler bir yerden kışlayıp bir başka yere yola çıktığı zaman ana karar verici kadınlardı."

Şahin, üç nesil sanatçı kadını bir araya getiren ve sergide emeği geçenleri kutladı.

Konuşmanın ardından, Şahin ve beraberindekiler sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Açılışa, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Vali Şahin'in eşi Ebru Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi, 28 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
