Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ü 'Son Balo' ile anma konseri düzenledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vefatının 85. yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü "Son Balo" ile andı. Şef Aydemir Tuncer yönetimindeki Türk Sanat Müziği İcra Heyeti'nin düzenlediği Atatürk'ü Anma Konseri'nde son baloda çalınan şarkılar seslendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında anma konseri düzenlendi.

ATA'NIN SEVDİĞİ ŞARKILAR SESLENDİRİLDİ

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen konserde Ata'nın ölümünden 8 ay önce gerçekleştirdiği Bursa ziyareti sırasında Bursa Belediyesi tarafından onuruna verilen son balo canlandırıldı. Gecede, Rumeli türkülerinin yanı sıra Son Balo'da çalınan Türk Sanat Müziği eserleri seslendirildi.

SON BALO CANLANDIRILDI

Baloya katılamayacak kadar hasta olmasına rağmen daveti geri çevirmeyen Atatürk'ün o gece yaptığı hafızalara kazınan vals ve zeybeği de canlandırıldı. Alpdoğan Esenoğlu'nun anlatımını yaptığı gecede salonu dolduran Antalyalılar adeta Son Balo'yu yaşayarak Atatürk'ü bir kez daha andı.