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Antalya Altın Portakal'da izleyici, film çıkışında sevgilisine evlilik teklifi yaptı

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Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Düğün Şarkıcısı' filminin gösteriminin ardından izleyici Hakan Özekinci, çıkışta sevgilisi Serap Emre'ye sürpriz evlilik teklifi yaptı. 'Evet' yanıtı alan çift, sinemaseverlerin alkışlarıyla tebrik edildi.

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan 'Düğün Şarkıcısı' filminin gösteriminin ardından izleyicilerden Hakan Özekinci, çıkışta sevgilisi Serap Emre'ye sürpriz evlilik teklifi yaptı. 'Evet' yanıtını alan Özekinci ve sevgilisinin mutlu anına tanıklık eden sinemaseverler, alkışlarla çifti tebrik etti.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan 63'üncü Antalya Altın Portakal Film Festivali, sanat dolu anların yanı sıra renkli ve duygusal görüntülere de sahne oluyor. Festival kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan 'Düğün Şarkıcısı' filminin gösterimi, sinemaseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Filmin sona ermesinin ardından salon çıkışında sürpriz yaşandı. Sevgilisi Serap Emre ile filmi izlemeye gelen Hakan Özekinci, çıkışta röportaj verdiği sırada, "Altın Portakal nice güzel hikayelerin anlatıldığı eşsiz bir organizasyon benim için. Ben de bugün burada kendi hikayemizin en güzel anını sergilemek istiyorum. Serap, hayatım hikayemizin geri kalanında başrolü benimle paylaşır mısın?" diyerek diz çöküp, cebinden çıkardığı yüzükle konukların şaşkın bakışları arasında sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Kısa süreli şok yaşayan Serap Emre, 'evet' yanıtını verdi. Çiftin bu mutlu anına tanıklık eden sinemaseverler, uzun süre alkışlayarak onları tebrik etti. Teklifin ardından konuşan Özekinci, "Unutulmaz bir an oldu bizim için. Altın Portakal çok iyi bir organizasyon, her sene katılıyoruz. Bundan sonraki senelerde de katılmaya devam edeceğiz. Çok mutluyuz" dedi.

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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