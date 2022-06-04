Antalya Akra Caz Festivali, Igor Butman'la başladı - Haberler

CAZ müziğin ünlü isimlerini sanatseverlerle buluşturan Antalya Akra Caz Festivali'nin 5'incisi dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman ile açılış yaptı. Bugüne kadar sayısız orkestra ve isimle aynı sahneyi paylaşan Butman'a büyülü sesiyle Fantine ve 1999 yılında kurulan ve birbirinden yetenekli müzisyenlerden oluşan Moskova Caz Orkestrası eşlik etti. Sanatseverlerin saatler öncesinden doldurduğu festival alanındaki rengarenk ışıklar ise görsel şölen oluşturdu.

Akdeniz ve Beydağları'nın eşsiz manzarası eşliğinde, 3-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek 5. Akra Caz Festivali, saksafon sanatçısı Igor Butman'ın, Moskova Caz Orkestrası eşliğinde gerçekleştirdiği konserle başladı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Yekta Kopan, "Bir kez daha bu festivalde buluşmanın gururunu yaşıyoruz. Birlikte 5 yılı geride bıraktık. Artık uluslararası arenada bilinirliği artmış, sesi buradan dünyaya yayılan bir festivalimiz var. Geçtiğimiz yıl festivalin tüm geliri ile Manavgat'ta bir hatıra ormanı oluşturuldu. İşte Akra Caz Festivali, bu şekilde şehre dokunduğu için gerçek anlamda Antalya'nın festivali" diyerek izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Geçen yıllarda da Akra Caz sahnesinde cazseverlere unutulmaz anlar yaşatan Igor Butman, konsere seyircileri Türkçe selamlayarak başladı. Butman, "Birkaç gündür buradayız. Dünyaca ünlü caz yarışmalarında sayısız ödülleri bulunan sanatçılardan kurulu orkestramız ile böyle harika bir seyirci için çalmak paha biçilmez" dedi.

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Antalyalı sanatseverlerin saatler öncesinden doldurduğu festival alanında, davetliler müziğin ritmine tempo tutarak ayak uydurdu. Sahnenin yanına kadar gelip orkestranın müziğine, solistlerin şarkılarına eşlik eden Antalyalılar, unutulmaz bir gece yaşayarak caz müziğe doydu. Modern ve klasik cazın yanı sıra funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlanan performanslar ile festival katılımcıları kendilerini adeta renkli bir müzikal yolculuğunun içinde buldu. Sanatseverler, açılış konserinde muhteşem bir sahne performansına imza atan Butman, Fantine ve Moskova Caz Orkestrası'nı dakikalarca ayakta alkışladı.

IMANY KONSERİ İLE DEVAM EDECEK

Akra Hotels tarafından 3- 18 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen, Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru olduğu 5. Antalya Akra Caz Festivali, 4 Haziran'da derin sesi, folk ve blues esintili besteleriyle dinleyicilerine farklı ruh hallerini bir arada yaşatan Fransız soul divası Imany konseriyle devam edecek.

KAPANIŞ KONSERİ FAZIL SAY'DAN

Festival, 17- 18 Haziran tarihlerinde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın iki konseriyle son bulacak. Sanatçının, Fikret Otyam, Ahmet Say, Yaşar Kemal, Yıldız Kenter, Türkan Saylan, Nejat Eczacıbaşı, Şarık Tara ve Tarık Akan gibi alanında derin izler bırakmış ustalar için bestelediği ve 'Portreler' ismini verdiği yeni projesinin dünya prömiyerinin de gerçekleşeceği konserlerde Fazıl Say'a usta müzisyen Bülent Evcil (flüt) eşlik edecek.