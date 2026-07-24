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Antakya Korosu'ndan Hatay'ın katılış yılı konseri

Antakya Korosu'ndan Hatay'ın katılış yılı konseri
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Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'ın anavatana katılışının 87. yıl dönümünde EXPO Amfi Tiyatro'da konser verdi. Şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki koro ile halk oyunları topluluğu ve çocuk korosu sahne aldı.

Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle EXPO Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde, şef Yılmaz Özfırat'ın yönetimindeki koro çeşitli eserler seslendirdi.

Programda ayrıca Hatay Maarif Halk Oyunları Topluluğu, Hatay Maarif Koro ve Orkestrası ile Maarif Çocuk Korosu da sahne aldı.

Etkinliğe, Vali Yardımcıları Emin Kaymak ve Aydın Göçer ile İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de katıldı.

Kaynak: AA
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