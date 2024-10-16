'Annem Ankara' dizisinin afişi yayınlandı. Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan dizinin afişi, 'Acıyı bal eyleyen annelerimize' sloganıyla dikkat çekiyor.

1990'lı yıllarda Başkent Ankara'da yaşayan kimseye evlat olamamış bir adam ile çocuklarına bakabilmek için erken yaşta emekli olan vefakar bir kadının hikayesini konu alan dizi, yakında Kanal D ekranlarına geliyor. 'Benim annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!' mottosuyla yayınlanacak olan dizide, başrolleri Bergüzar Korel (Zuhal) ile Mehmet Günsur (Hasan) paylaşıyor.

'ACIYI BAL EYLEYEN ANNELERİMİZE'

Yakında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin afişi, sosyal medyada yayınlandı. Afişte Zuhal, üç erkek çocuğuyla birlikte günbatımında Ankara'ya doğru bakıyor. Yaşanan her kötü şeye rağmen hayata dair umutlarını asla yitirmeyen annelere atfedilen afiş, "Acıyı bal eyleyen annelerimize" sloganıyla dikkat çekiyor.

Senaryosunu Başak Angigün'ün yazdığı BKM imzalı Annem Ankara'nın yönetmen koltuğunda ise Faruk Teber oturuyor.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM YER ALIYOR

Dizinin oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Yıldıray Şahinler, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

Annem Ankara, yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacak.