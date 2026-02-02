Haberler

Annesi öldükten sonra sahip çıkarak büyüttüğü koyunla arkadaş oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesinde 17 yaşındaki Nimet Eşref, annesini kaybettikten sonra özene bezene büyüttüğü koyunu ile kurduğu özel bağıyla dikkat çekiyor. 'Karakız' adını verdiği kuzusu Eşref'in hayatında önemli bir yer edindi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Nimet Eşref'in, annesi öldükten sonra besleyip büyüttüğü koyunla kurduğu bağ, görenlerin ilgisini çekiyor.

Kuşdağı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Eşref ailesine ait koyun, doğumdan kısa süre sonra telef oldu.

Annesini kaybeden kuzuya sahip çıkan aile bireylerinden Nimet Eşref, "Karakız" adını verdiği kuzuyu özenle besleyip büyüttü.

Zamanla Eşref'e alışan koyun ile genç kız arasında oluşan bağ, mahalle sakinlerinin de ilgisini çekmeye başladı.

Fırsat buldukça koyunla zaman geçiren Eşref, "Karakız"ın yaylada doğduktan sonra annesini kaybettiğini söyledi.

Kuzunun sürekli annesini aradığını ve bundan çok etkilendiğini belirten Eşref, "Küçüktü, beslenemiyordu. Anne sütü olmadan olmuyordu. Ben de süt veriyordum. Bazen ekmek yediriyordum. Köyde bana 'Esmer kız' diyorlardı. Koyunun adı da 'Karakız' olunca 'Esmer Kız ile Karakız'ın hikayesi' diye anılmaya başladık. Aramızda farklı bir bağ oluştu." diye konuştu.

Hayvan sevgisinin farklı bir duygu olduğunu anlatan Eşref, "Sesimi duyduğu anda yanıma geliyor. Ben yokken kapı pencere kenarında beni bekliyor. Her sabah onu görmeden güne başlayamıyorum. Artık birbirimize alıştık." dedi.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Kültür Sanat
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı

Epstein'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'a olay mesaj
Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun

Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih

Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İslam Memiş tarih verdi
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...

Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...