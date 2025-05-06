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Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrolarının Ortak Gösterimi: Medea Material Oyunu Samsun'da Sahnelendi

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrolarının Ortak Gösterimi: Medea Material Oyunu Samsun'da Sahnelendi
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Heiner Müller'in kaleme aldığı 'Medea Material', Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları iş birliğiyle Samsun'da sanatseverlerle buluştu. Avangart tiyatro öğeleri içeren oyun, önemli güncel temaları sahneye taşıyor.

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrolarının ortak yapımı "Medea Material" oyunu Samsun'da sanatseverlerle buluşturuldu.

Dünyanın önde gelen avangart tiyatro yazar ve yönetmenleri arasında yer alan Heiner Müller'in 1982'de yazdığı ve üç bölümden oluşan oyun, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları iş birliğiyle Türkçe olarak Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde seyircilerin beğenisine sunuldu.

Yazarın Berlin Duvarı yıkılmadan önce kaleme aldığı; insanlığın karşı karşıya olduğu küresel tehlikeleri ve yaşadığı travmaları sahneye taşıdığı eserin yönetmenliğini Ayşe Emel Mesci üstlenirken çevirisini ise Hilal Ceylan yaptı.

Oyunun dekor tasarımını Murat Gülmez, kostüm tasarımını Funda Çebi, ışık tasarımını Yakup Çartık, sinevizyon mapping tasarımını Can Akyürek, dramaturjisini ise Ali Berktay hazırladı.

Karakter, yapı, anlatı ve performans öğelerinden oluşan bağlantılar ve karşıtlıklarla "Medea" miti üzerinden Batı uygarlığının analiz edildiği oyunun başrol oyuncusu Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan'a Erdi Erciyas, Furkan Şahin, Melis Özpaça, Kürşat Kurnaz, Aleyna Güreli, Berfin Batır, Elif Demir, Nazlı İnan, Serenay Sorgeç ve Sevtap Aktekin eşlik etti.

Sanatseverlerden ilgi gören tek perdelik oyun, yarın 20.00'de tekrar sahnelenecek.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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