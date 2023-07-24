Ankara Pursaklar Belediyesi Yaz Konserleri Devam Ediyor

Sosyal, kültürel programlarla vatandaşların yaz aylarını dolu geçirmesi için çeşitli organizasyonlar düzenleyen Ankara'nın Pursaklar Belediyesi, Yaz Konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

Pursaklar Yaz Konserlerinin ikinci haftasında sahneye ilk olarak çıkan Hasan Murat Bayrak, hareketli şarkıları ile hızlı bir başlangıç yaparken, KOPİL'in sahneye çıkması ile konser alanını hınca hınç dolduran müzik severler, coşku dolu, keyif dolu bir yaz akşamı geçirdi. Vatandaşların sıcak yaz aylarında eğlence dolu günler geçirmeleri için geleneksel hale getirdikleri Pursaklar Yaz Konserlerinin büyük bir coşkuyla devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar Yaz Konserleri ile vatandaşlarımızla birlikte keyif dolu bir akşamı daha geride bıraktık. 7'den 70'e her hemşerimize hitap eden etkinliklerle hemşerilerimizin karşısına çıkmaya devam ediyoruz. Pursaklar Yaz Konserlerimize yoğun ilgi göstermeye devam eden ilçe sakinlerimize teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı bu hafta olduğu gibi önümüzdeki hafta sonu da bu büyük coşkuya katılmaya davet ediyorum" dedi. - ANKARA