Ankara'nın Kültürel Mirası Hakkında Söyleşi Düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen "Başkent Oluşunun 100. Yılında Ankara'nın Kültürel Mirası" konulu söyleşide, kültür mirasları üzerinde yürütülen ve proje aşamasında olan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin Başkenti Ankara'nın tarihine ışık tutan eserleri ayağa kaldırmak için gerçekleştirilen çalışmaları anlatmaya ve tanıtmaya devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, "Başkent Oluşunun 100. Yılında Ankara'nın Kültürel Mirası" konulu söyleşiye katıldı. Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi adına söyleşiye katılan Ödemiş, Başkentin kültür mirasları ile ilgili çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

BAŞKENTTE 100. YILIN ÖRNEK PROJELERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi'nde Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşi cemiyet üyeleri, öğrenciler, üniversite hocaları ve yapılan çalışmaları merak edenleri bir araya getirdi.

Söyleşide; Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ulus Tarihi Kent Merkezi başta olmak üzere merkez ve çevre ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalar ile kültür miraslarının nasıl ayağa kaldırıldığını anlattı.

Amaçlarının Ankara'daki nitelikli eserlerin ayağa kaldırılması ve tarihi katmanların günyüzüne çıkarılmasını olduğunu belirten Ödemiş, "Tüm çalışmalarımızı aslına uygun olarak yapıyoruz. Projelerimiz bizleri heyecanlandırıyor. Ankara'yı temize çekiyoruz. Taşınır taşınmaz tüm varlıkları korumaya çalışıyoruz. Amacımız Ankara'nın tarihini yansıtan nitelikli eserleri ayağa kaldırmak ve gelecek nesillere aktarmak" diye konuştu.

Zoom üzerinden katılımcıların da yer aldığı söyleşide, Ödemiş sorulan soruları tek tek yanıtladı.