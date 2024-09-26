Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Sanatla Buluşma

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Art Meydan" etkinliğinde, başkentin meydanlarında resim yapıldı.

Ulus Meydanı ve Hacı Bayram Veli'deki etkinlikle katılımcılar, ressamların canlı performanslarını izleme ve boyama tekniklerini yakından gözlemleme imkanı buldu.

Ressam Süleyman Karakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikteki hedeflerinin sanat ile halkı buluşturmak olduğunu söyledi.

Bu etkinliğin resim sanatına dair teşvik edici bir görsel şölen olduğuna işaret eden Karakul, "Halkın sanatla, sanatçıyla diyalog kurması, karşılıklı alışverişte bulunması harika bir şey." diye konuştu.

Proje Koordinatörü Ressam Mehmet Ali Doğan ise etkinliği bu yıl Ankara'da 4. kez düzenlediklerini, üretilen resimleri sanatçılardan bağış olarak aldıklarını belirtti.

Doğan, resimlerin tamamının kütüphanelerde sergileneceğini bildirerek, "Kütüphaneler de sanatın yaşandığı, var olduğu özel alanlara dönüşecek." dedi.