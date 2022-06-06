Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyet Müzesi'nde konser verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyet Müzesi'nde konser verdi

İhlas Haber Ajansı - Huzeyfe Tarık Yaman - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyet Müzesi'nde konser verdiANKARA Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 5 Haziran Pazar akşamı II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Müzesi'nde konser verdi.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyet Müzesi'nde konser verdi

ANKARA Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 5 Haziran Pazar akşamı II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Müzesi'nde konser verdi.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Başkent Kültür Yolu Festivali çerçevesinde düzenlenen etkinlikle II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Müzesi'nin Protokol Bahçesi'nde 5 Haziran Pazar akşamı konser verdi.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Münir Nurettin Selçuk ve Sadettin Kaynak dahil Türk musikisine katkı sağlamış sanatçıların eserlerini yorumladı. Bunun yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler de konser repertuvarında yer aldı.

Saz sanatçılarından oluşan müzisyen kadrosunun eşlik ettiği konserde, Bekir Ünlüataer, Elif Zehra Güreşçi, Gizem Coşkun, Suat Kılıç, Turgut Karadeniz ve Umut Akyürek solist olarak sahne aldı.

Konsere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve sanatseverler katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Kültür Sanat

Cumhuriyet Ankara Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title