Ankara Devlet Çok Sesli Korosu 'Yeni Sözler' Konseriyle Sezonu Kapatmıştır

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Ankara Devlet Çok Sesli Korosu, şef Burak Onur Erdem yönetiminde 2025 sezonu kapanışını 'Yeni Sözler' konseriyle yaptı. Konserde çağdaş Türk bestecilerinin eserleri dinleyicilere sunuldu ve genç bestecilere kapı aralanarak eserlerinin tanıtılması hedeflendi.

Ankara Devlet Çok Sesli Korosu, 2025 sezonu kapanışını "Yeni Sözler" konseriyle yaptı.

Şef Burak Onur Erdem yönetiminde, CSO Ada Ankara Tarihi Salon'daki konserde, çağdaş Türk bestecilerinin eserleri müzikseverlerle buluştu.

"Hikmet Şimşek Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması" kapsamında ödül almış, Türk edebiyatı şairlerinin dizelerinden bestelenen eserlerin ilk defa seslendirildiği konserde, salgın dönemi duygularını yansıtan Mesruh Savaş'ın "Gün Olur", Mevlana'nın ölümsüz dizeleriyle aşka adanmışlık temasını işleyen Dr. Recep Gül'ün "Yürü Can Gözünü Aç", Orhan Veli Özbayrak'ın özgün koro eserleri, Ali Özkan Manav'ın kültürel ve yapısal temaları ele alan besteleri ile uluslararası başarılarıyla dikkati çeken Uğurcan Öztekin'in çok sesli koro eseri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Her yıl genç bestecilere ve onların özgün eserlerine kapılarını açan Ankara Devlet Çok Sesli Korosu, bu eserleri geniş kitlelerle buluşturarak tanınırlıklarını artırmayı amaçlıyor.

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Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Kültür Sanat
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