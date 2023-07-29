Ankara'da Su Faturalarında Tarihi Değerler Tanıtılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Bilim Üniversitesi işbirliğiyle oluşturulan proje kapsamında bir yıl boyunca su faturalarının arka yüzünde kentin tarihi değerleri tanıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Bilim Üniversitesi işbirliğiyle oluşturulan proje kapsamında bir yıl boyunca su faturalarının arka yüzünde kentin tarihi değerleri tanıtılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin kültür mirasına dikkat çekilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla su faturalarının arka yüzünde Gordion, Ankara Kalesi, Hacı Bayram-ı Veli Cami gibi kültürel miras alanları hakkında kısa bilgilendirme yazıları yer alacak.

Ankara Bilim Üniversitesi ile birlikte yürütülen uygulamada Ankara'nın kültürel değerlerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Temmuz ayı faturaları ile başlayan uygulama kapsamında faturalarda ilk olarak UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan "Arslanhane Camisi"ne yer verildi.