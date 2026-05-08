Başkentte 'Mekan ve Bellek' sergisi sanatseverlerle buluştu

Başkentte, 36 sanatçının 70 eserinin yer aldığı "Mekan ve Bellek" sergisi açıldı.

Duygu Kızılkaya Art Gallery tarafından organize edilen, küratörlüğünü Şebnem Ersoy'un üstlendiği "Mekan ve Bellek" sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sergiye ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan küratör Ersoy, müzenin tarihi atmosferinde sanatçılarla buluşmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "Mekan ve Bellek" isminin bu yaklaşımı yansıttığını ifade etti.

Ersoy, sergide ağırlıklı olarak Ankara temalı eserlerin yer aldığını, sanatçıların kentin mekanlarını ve bu mekanların bıraktığı izleri farklı yorumlarla ele aldığını söyledi.

Ankara'nın hissettirdiklerini ve kentin ruhunu izleyiciyle birlikte yeniden yaşatmayı hedeflediklerini aktaran Ersoy, serginin herkes için keyifli bir deneyim olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Duygu Kızılkaya da sanatın birleştirici gücüne dikkati çekerek, farklı bakış açıları ve duygular taşıyan eserlerin mekanın ruhuyla uyum içinde olduğunu kaydetti.

Sergi, 10 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.